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  • 30.03, 12:25
    Рейтинг Трампа бьет антирекорды на фоне неприятия американцами его инициатив. США, Трамп Дональд, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Рейтинг Трампа бьет антирекорды на фоне неприятия американцами его инициатив

    2 комментария

    Рейтинг Трампа бьет антирекорды на фоне неприятия американцами его инициатив

    Рейтинг Трампа бьет антирекорды на фоне неприятия американцами его инициатив

      Суд на Гавайях продлил запрет миграционного указа Дональда Трампа. Резонансная инициатива президента, который не хочет впускать в США граждан шести стран, не дает покоя американцам. В нескольких городах указ не выполняют даже без суда. Новую волну протестов вызвала и отмена законов о защите климата. Все это ударило по рейтингу Трампа, цифры обновили минимум, теперь главу государства поддерживают только 35% жителей страны.

      Для Дональда Трампа первые два месяца в Белом доме оказались сложными. Каждая инициатива президента США встречается в штыки. Указ об ограничении въезда в Америку иммигрантов из семи стран был оспорен в суде, и Трампу пришлось его переписать. А указ о выполнении иммиграционного законодательства откровенно саботируется. Многие американские города, голосовавшие на выборах за Хиллари Клинтон, просто отказываются высылать нелегалов. Таких городов-убежищ для нелегальных мигрантов на карте США сотни. И не только городов, целые округа и даже штаты вроде Калифорнии или Нью-Мексико отказываются подчиняться президенту.

      Белый дом, впрочем, готов перейти в наступление. Генпрокурор США Джефф Сешнс пригрозил прекратить финансирование всех муниципалитетов, не выполняющих закон об иммиграции.

      Нелегальная иммиграция — это только одна из битв, в которых увяз Белый дом. Второй фронт — закон о медицинской страховке, принятый еще Бараком Обамой, который Трамп обещал отменить. Но пока сделать это не получается даже с республиканским большинством в Конгрессе.

      Протесты вызвала и отмена другого наследия Обамы — законов о защите климата. План «чистой энергетики», принятый Обамой, предполагал снижение выброса в атмосферу парниковых газов на 30% в течении 10 лет, и накладывал строгие правила о защите природы на всю энергетическую отрасль. Их отмена, считают экологи, равноценна объявлению войны окружающей среде.

      Первые климатические протесты уже прокатились по Америке, а в конце апреля в Вашингтоне запланирован марш в защиту природы. По оценкам организаторов, на нем ждут не меньше 100 тысяч человек. А учитывая, что раздражение большинства вызывает почти всякое действие Трампа, наверняка к маршу примкнут и противники прочих решений действующей администрации.

      На этом фоне неудивительно, что рейтинг президента США подвергся очередному удару. По последним опросам, всего 35% американцев сейчас одобряют деятельность Трампа. Это, конечно, еще не самый низкий показатель среди президентов США — у Джорджа Буша-младшего бывало и 25%, у Трумэна и вовсе 22%, но еще никогда столь низкую оценку главам Белого дома не ставили в их первые месяцы во власти. Так что в этом Дональд Трамп лидирует.

      Трампу не впервой терять очки и рейтинг, он не раз доказал во время предвыборной кампании, что вполне способен отыграть назад и даже выиграть. Но теперь, находясь в Белом доме, пространство для маневра у него значительно меньше. А без поддержки дальше ему будет все сложнее продвигать свои законы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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