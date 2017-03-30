Рейтинг Трампа бьет антирекорды на фоне неприятия американцами его инициатив

Суд на Гавайях продлил запрет миграционного указа Дональда Трампа. Резонансная инициатива президента, который не хочет впускать в США граждан шести стран, не дает покоя американцам. В нескольких городах указ не выполняют даже без суда. Новую волну протестов вызвала и отмена законов о защите климата. Все это ударило по рейтингу Трампа, цифры обновили минимум, теперь главу государства поддерживают только 35% жителей страны.
Для Дональда Трампа первые два месяца в Белом доме оказались сложными. Каждая инициатива президента США встречается в штыки. Указ об ограничении въезда в Америку иммигрантов из семи стран был оспорен в суде, и Трампу пришлось его переписать. А указ о выполнении иммиграционного законодательства откровенно саботируется. Многие американские города, голосовавшие на выборах за Хиллари Клинтон, просто отказываются высылать нелегалов. Таких городов-убежищ для нелегальных мигрантов на карте США сотни. И не только городов, целые округа и даже штаты вроде Калифорнии или Нью-Мексико отказываются подчиняться президенту.
Белый дом, впрочем, готов перейти в наступление. Генпрокурор США Джефф Сешнс пригрозил прекратить финансирование всех муниципалитетов, не выполняющих закон об иммиграции.
Нелегальная иммиграция — это только одна из битв, в которых увяз Белый дом. Второй фронт — закон о медицинской страховке, принятый еще Бараком Обамой, который Трамп обещал отменить. Но пока сделать это не получается даже с республиканским большинством в Конгрессе.
Протесты вызвала и отмена другого наследия Обамы — законов о защите климата. План «чистой энергетики», принятый Обамой, предполагал снижение выброса в атмосферу парниковых газов на 30% в течении 10 лет, и накладывал строгие правила о защите природы на всю энергетическую отрасль. Их отмена, считают экологи, равноценна объявлению войны окружающей среде.
Первые климатические протесты уже прокатились по Америке, а в конце апреля в Вашингтоне запланирован марш в защиту природы. По оценкам организаторов, на нем ждут не меньше 100 тысяч человек. А учитывая, что раздражение большинства вызывает почти всякое действие Трампа, наверняка к маршу примкнут и противники прочих решений действующей администрации.
На этом фоне неудивительно, что рейтинг президента США подвергся очередному удару. По последним опросам, всего 35% американцев сейчас одобряют деятельность Трампа. Это, конечно, еще не самый низкий показатель среди президентов США — у Джорджа Буша-младшего бывало и 25%, у Трумэна и вовсе 22%, но еще никогда столь низкую оценку главам Белого дома не ставили в их первые месяцы во власти. Так что в этом Дональд Трамп лидирует.
Трампу не впервой терять очки и рейтинг, он не раз доказал во время предвыборной кампании, что вполне способен отыграть назад и даже выиграть. Но теперь, находясь в Белом доме, пространство для маневра у него значительно меньше. А без поддержки дальше ему будет все сложнее продвигать свои законы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Белый дом, впрочем, готов перейти в наступление. Генпрокурор США Джефф Сешнс пригрозил прекратить финансирование всех муниципалитетов, не выполняющих закон об иммиграции.
Нелегальная иммиграция — это только одна из битв, в которых увяз Белый дом. Второй фронт — закон о медицинской страховке, принятый еще Бараком Обамой, который Трамп обещал отменить. Но пока сделать это не получается даже с республиканским большинством в Конгрессе.
Протесты вызвала и отмена другого наследия Обамы — законов о защите климата. План «чистой энергетики», принятый Обамой, предполагал снижение выброса в атмосферу парниковых газов на 30% в течении 10 лет, и накладывал строгие правила о защите природы на всю энергетическую отрасль. Их отмена, считают экологи, равноценна объявлению войны окружающей среде.
Первые климатические протесты уже прокатились по Америке, а в конце апреля в Вашингтоне запланирован марш в защиту природы. По оценкам организаторов, на нем ждут не меньше 100 тысяч человек. А учитывая, что раздражение большинства вызывает почти всякое действие Трампа, наверняка к маршу примкнут и противники прочих решений действующей администрации.
На этом фоне неудивительно, что рейтинг президента США подвергся очередному удару. По последним опросам, всего 35% американцев сейчас одобряют деятельность Трампа. Это, конечно, еще не самый низкий показатель среди президентов США — у Джорджа Буша-младшего бывало и 25%, у Трумэна и вовсе 22%, но еще никогда столь низкую оценку главам Белого дома не ставили в их первые месяцы во власти. Так что в этом Дональд Трамп лидирует.
Трампу не впервой терять очки и рейтинг, он не раз доказал во время предвыборной кампании, что вполне способен отыграть назад и даже выиграть. Но теперь, находясь в Белом доме, пространство для маневра у него значительно меньше. А без поддержки дальше ему будет все сложнее продвигать свои законы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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