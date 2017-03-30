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  • 30.03, 12:25

    Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

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    Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

    Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи упал ниже отметки в 56,5 рубля впервые с середины июля 2015 года.

    За первые полчаса торгов курс доллара потерял более 20 копеек, опустившись до уровня 56,36 рубля.

    Курс евро на бирже снизился на 26 копеек, составив 60,65 рубля.

    Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до 52,54 за баррель. Накануне цена барреля нефти выросла почти на 1 доллар на фоне роста запасов коммерческой нефти в США за неделю на 867 тыс. баррелей при прогнозе роста в 1,357 млн баррелей.

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