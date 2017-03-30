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  • 30.03, 10:53

    Трое россиян задержаны в Южной Корее

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    Трое россиян задержаны в Южной Корее

    Трое россиян задержаны в Южной Корее

    В Республике Корея задержаны трое граждан России. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

    Отмечается, что среди задержанных есть 47-летняя женщина. Россиян обвиняют в контрабанде медикаментов из КНДР в Республику Корея. Лекарства распространялись через Интернет без разрешения властей.

    В генеральном консульстве РФ в Пусане информацию о задержании россиян подтвердили. В дипломатическом представительстве отметили, что судьбу одной женщины и двух мужчин решит следствие и суд, передает ТАСС.

    По словам сотрудника консульства, оборот любых лекарств вне аптечной сети в Южной Корее запрещен. При этом он отметил, что правонарушение россиян считается незначительным. Не исключено, что их могут приговорить к условному сроку и депортировать.

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