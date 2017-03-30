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  • 30.03, 10:53

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

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    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

    Самая холодная ночь с начала марта зафиксирована сегодня в Москве. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, на главной метеостанции столицы — ВДНХ — подморозило до минус 6,3 градуса.

    Как передает ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы, «этот показатель стал пока самым низким в марте этого года». В Тушино подморозило до минус 7,8 градуса. Еще холоднее было в Подмосковье. В поселке Черусти воздух остыл до минус 9,2 градуса. В Клину было 8,9 градуса мороза.

    Ожидается, что предстоящая ночь будет еще холоднее — в Москве столбики термометров опустятся до минус 8 градусов, по области — до 11 градусов ниже нуля.

    Отметим, что абсолютный минимум для 30 марта в Москве составляет минус 18,8 градуса и принадлежит 1899 году.

    Несмотря на похолодание в конце месяца, март в Москве оказался теплее нормы на 3,9 градуса. Теплая погода вернется в столицу в воскресенье — днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. В понедельник будет до 14 градусов тепла.

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