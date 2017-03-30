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  • 30.03, 10:53

    В Приморье рекомендовали изъять из продажи жвачку с призывами к опасным действиям

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    В Приморье рекомендовали изъять из продажи жвачку с призывами к опасным действиям

    В Приморье рекомендовали изъять из продажи жвачку с призывами к опасным действиям

    Власти Приморья разослали предприятиям розничной торговли рекомендации немедленно приостановить продажу жевательной резинки, на упаковке которой содержатся призывы к опасным действиям.

    На продажу жвачки с опасными призывами под лозунгом «Правда или действие» пожаловались жители региона. Она предлагает, например, «забраться на самую высокую точку в общественном месте, сделать селфи и выложить его в Сеть». За две недели в Приморском крае проверили 156 торговых точек, и в 10 из них обнаружили эту продукцию.

    Местные власти, краевые управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МВД намерены продолжить проверки торговых точек.

    Ранее проверки по факту продажи жвачки с призывом «начать странную игру» и писать отчеты о ней в соцсетях начались в Краснодарском крае, Сахалинской и Оренбургской областях.

    Главный санитарный врач России Анна Попова назвала жвачку с опасными заданиями «безобразием».

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