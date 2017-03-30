Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника

На морских полигонах Тихоокеанского флота прошли учения корабельной ударной группы.

Ракетный крейсер «Варяг» и миноносец «Быстрый» отразили удар условного противника, который имитировали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.



А малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Метель» успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Японского моря.