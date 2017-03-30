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  • 30.03, 09:22
    Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника. армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника

    1 комментарий
    Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника

    Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника

    Ударная группа Тихоокеанского флота отразила атаку условного противника

      На морских полигонах Тихоокеанского флота прошли учения корабельной ударной группы.

      Ракетный крейсер «Варяг» и миноносец «Быстрый» отразили удар условного противника, который имитировали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.

      А малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Метель» успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Японского моря.

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