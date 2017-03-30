Украинские силовики ночью обстреливали поселки в Донбассе

Десятки снарядов и мин обрушили украинские силовики минувшей ночью на Донбасс.
Сразу четыре поселка оказались под огнем в Луганской народной республике. В Донецкой из-за обстрелов обесточен населенный пункт Ясное.
А накануне стало известно, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились в Минске о пасхальном перемирии. Прекратить огонь стороны должны с полуночи 1 апреля.
Как отметил представитель России, хотелось бы, чтобы режим прекращение огня носил бессрочный характер. А представители республик Донбасса выразили сомнение в том, что украинская сторона сдержит слово и прекратит атаки на территории, подконтрольные ополченцам.
А накануне стало известно, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились в Минске о пасхальном перемирии. Прекратить огонь стороны должны с полуночи 1 апреля.
Как отметил представитель России, хотелось бы, чтобы режим прекращение огня носил бессрочный характер. А представители республик Донбасса выразили сомнение в том, что украинская сторона сдержит слово и прекратит атаки на территории, подконтрольные ополченцам.
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