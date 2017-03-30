#ТЫСУПЕР!
Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 09:22
    Украинские силовики ночью обстреливали поселки в Донбассе. ДНР, ЛНР, Минск, Пасха, войны и вооруженные конфликты, перемирие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Украинские силовики ночью обстреливали поселки в Донбассе

    1 комментарий

    Украинские силовики ночью обстреливали поселки в Донбассе

    Украинские силовики ночью обстреливали поселки в Донбассе

      Десятки снарядов и мин обрушили украинские силовики минувшей ночью на Донбасс.

      Сразу четыре поселка оказались под огнем в Луганской народной республике. В Донецкой из-за обстрелов обесточен населенный пункт Ясное.

      А накануне стало известно, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились в Минске о пасхальном перемирии. Прекратить огонь стороны должны с полуночи 1 апреля.

      Как отметил представитель России, хотелось бы, чтобы режим прекращение огня носил бессрочный характер. А представители республик Донбасса выразили сомнение в том, что украинская сторона сдержит слово и прекратит атаки на территории, подконтрольные ополченцам.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru