Жители Керчи получили ключи от новых квартир

Жители Керчи начали обживать новостройки, возведенные специально для переселенцев из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив.

163 жилье

Крым

мосты

строительство

Ключи от квартир получили более 80 семей. Все они переехали из бараков у подножья строящегося моста через Керченский пролив. Люди покидают дома казарменного типа без коммунальных удобств, построенные еще в 1950-х.



Александра Лысенко, участник программы расселения: «В старой квартире у нас туалета нет. А в новой будут совмещенные туалет и ванная, газовая печка и индивидуальное отопление».



Программу переселения начали разрабатывать в 2016. План нового жилого комплекса обсуждали с его будущими жителями, которые могли контролировать ход строительства.

