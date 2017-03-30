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  • 30.03, 07:51
    Жители Керчи получили ключи от новых квартир. Крым, жилье, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители Керчи получили ключи от новых квартир

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    Жители Керчи получили ключи от новых квартир

    Жители Керчи получили ключи от новых квартир

      Жители Керчи начали обживать новостройки, возведенные специально для переселенцев из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив.

      Ключи от квартир получили более 80 семей. Все они переехали из бараков у подножья строящегося моста через Керченский пролив. Люди покидают дома казарменного типа без коммунальных удобств, построенные еще в 1950-х.

      Александра Лысенко, участник программы расселения: «В старой квартире у нас туалета нет. А в новой будут совмещенные туалет и ванная, газовая печка и индивидуальное отопление».

      Программу переселения начали разрабатывать в 2016. План нового жилого комплекса обсуждали с его будущими жителями, которые могли контролировать ход строительства.

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