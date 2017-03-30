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  • 30.03, 07:51
    В Париже растет число задержанных во время беспорядков. Париж, Франция, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Париже растет число задержанных во время беспорядков

    2 комментария

    В Париже растет число задержанных во время беспорядков

    В Париже растет число задержанных во время беспорядков

      Во Франции уже три дня не стихают акции протеста китайской общины, возмущенной убийством полицейскими 50-летнего мужчины.

      Демонстранты в столице Франции требуют наказать полицейских за убийство члена китайской диаспоры. 50-летнего мужчину с ножницами в руках застрелили в воскресенье стражи правопорядка, приехавшие по вызову на семейную ссору. Полиция утверждает, что ножницы были оружием, но родственники убитого утверждают, что мужчина всего лишь готовил ужин.

      Представители азиатской общины уверены, что полиция превысила полномочия. Они атакуют правоохранителей и устраивают сидячие акции протеста. Накануне участок полиции в 19-м округе Парижа закидали камнями и бутылками. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Западная пресса старается парижский бунт не замечать. А многие политики во Франции считают, что оскорбления и нападки в адрес полиции несправедливы.

      Лоран Жакобелли, заместитель генсека партии «Вставай, Франция»: «Всякий раз, когда полицейские пытаются защититься от нападающих на них людей, на улицы выходят „профессиональные бунтовщики“. Они поджигают автомобили и наносят травмы полицейским. Об этом не сообщалось ни в одном СМИ. Возможно, это связано с тем, что когда пресса в последний раз освещала подобное, информация оказалась ложной. Месяц назад в СМИ сообщили, что полицейские изнасиловали молодого человека, но в итоге выяснилось, что тот человек попросту соврал».

      В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что внешнеполитические ведомства США и стран ЕС никак не отреагировали на события в Париже.

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