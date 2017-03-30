Сотрудницу Госдепа судят за связи с разведкой Китая

Федеральное бюро расследований США арестовало
60-летнюю сотрудницу Госдепартамента США Кэндис-Мари Клейборн за утаивание информации о контактах с агентами разведки КНР.
В Минюсте США сообщили, что сотрудница Госдепартамента США Кэндис-Мари Клейборн предстала в среду перед судом в Вашингтоне по делу о связях с разведкой Китая. Дипломату предъявлены обвинения в даче ложных показаний сотрудникам контрразведки и в препятствовании их деятельности. В случае, если суд признает Кэндис-Мари Клейборн виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы.
Примечательно, что слово «шпионаж» в отношении дипломатического работника Минюст не употребляет. Но обвинители утверждают, что Клейборн и ее семье представителями спецслужб КНР были предоставлены «подарки и различные неденежные подношения» на сумму, измеряющуюся «десятками тысяч долларов».
Следующие слушания в суде назначены на 18 апреля, пишет ТАСС.
Примечательно, что слово «шпионаж» в отношении дипломатического работника Минюст не употребляет. Но обвинители утверждают, что Клейборн и ее семье представителями спецслужб КНР были предоставлены «подарки и различные неденежные подношения» на сумму, измеряющуюся «десятками тысяч долларов».
Следующие слушания в суде назначены на 18 апреля, пишет ТАСС.
Комментарии