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  • 30.03, 06:20

    Сотрудницу Госдепа судят за связи с разведкой Китая

    1 комментарий

    Сотрудницу Госдепа судят за связи с разведкой Китая

    Сотрудницу Госдепа судят за связи с разведкой Китая

    Федеральное бюро расследований США арестовало 60-летнюю сотрудницу Госдепартамента США Кэндис-Мари Клейборн за утаивание информации о контактах с агентами разведки КНР.

    В Минюсте США сообщили, что сотрудница Госдепартамента США Кэндис-Мари Клейборн предстала в среду перед судом в Вашингтоне по делу о связях с разведкой Китая. Дипломату предъявлены обвинения в даче ложных показаний сотрудникам контрразведки и в препятствовании их деятельности. В случае, если суд признает Кэндис-Мари Клейборн виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

    Примечательно, что слово «шпионаж» в отношении дипломатического работника Минюст не употребляет. Но обвинители утверждают, что Клейборн и ее семье представителями спецслужб КНР были предоставлены «подарки и различные неденежные подношения» на сумму, измеряющуюся «десятками тысяч долларов».

    Следующие слушания в суде назначены на 18 апреля, пишет ТАСС.

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