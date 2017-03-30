В Ирландии ищут исчезнувший над морем вертолет

В Ирландском море ведется поисковая операция. Пропал частный вертолет, на борту которого находились пять человек.
Как пишет The Guardian, тяжелые погодные условия осложняют операцию по поискам вертолета, исчезнувшего с радаров над Ирландским морем. На борту частного вертолета Twin Squirrel находились пять человек.
В поисках с воздуха были задействованы вертолеты спасателей и береговой охраны, однако им пришлось вернуться на базы. Поисковая операция на море продолжается, к ней привлечены корабли и суда, находящиеся в районе вероятной авиакатастрофы.
В поисках с воздуха были задействованы вертолеты спасателей и береговой охраны, однако им пришлось вернуться на базы. Поисковая операция на море продолжается, к ней привлечены корабли и суда, находящиеся в районе вероятной авиакатастрофы.
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