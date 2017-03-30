Сенат США заслушал первый отчет о ходе расследования связей Трампа с РФ

Журналистам рассказали о слушаниях в Сенате, по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США.
Председатель сенатский комитет по разведке Конгресса США Ричард Бэрр выступил перед журналистами и ответил на вопрос, есть ли уже какие-либо результаты расследования и найдены ли какие-либо улики против президента США Дональда Трампа. По словам политика, расследование находится на начальном этапе и «делать выводы уже сейчас было бы безумием».
Ричард Бэрр, сенатор: «Мы знаем, что вызов для нас — дать американскому народу ответ именно на этот вопрос, когда будем делать окончательные выводы по итогам расследования. Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. Они получили тысячи страниц документации и уже рассмотрели значительную их часть».
Сенатор рассказал, что для дачи показаний по этому делу уже приглашены 20 человек, на называя их имена и фамилии. Еще несколько человек предложили дать показания добровольно, включая зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет ТАСС.
Напомним, СМИ и сторонники проигравшей выборы Демократической партии США приписывают Трампу и его окружению некие «связи с Россией». В Москве голословные утверждения, что Россия якобы пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США, уже неоднократно опровергали на самом высоком уровне. А Трамп предложил американским СМИ заняться лучше связями с Россией Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты.
Ричард Бэрр, сенатор: «Мы знаем, что вызов для нас — дать американскому народу ответ именно на этот вопрос, когда будем делать окончательные выводы по итогам расследования. Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. Они получили тысячи страниц документации и уже рассмотрели значительную их часть».
Сенатор рассказал, что для дачи показаний по этому делу уже приглашены 20 человек, на называя их имена и фамилии. Еще несколько человек предложили дать показания добровольно, включая зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет ТАСС.
Напомним, СМИ и сторонники проигравшей выборы Демократической партии США приписывают Трампу и его окружению некие «связи с Россией». В Москве голословные утверждения, что Россия якобы пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США, уже неоднократно опровергали на самом высоком уровне. А Трамп предложил американским СМИ заняться лучше связями с Россией Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты.
Комментарии