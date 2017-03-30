#ТЫСУПЕР!
Час Волкова
ТВ-Эфир
Час Волкова
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 04:49

    Иванка Трамп станет госслужащей без зарплаты

    комментировать

    Иванка Трамп станет госслужащей без зарплаты

    Иванка Трамп станет госслужащей без зарплаты

    Дочь президента США Иванка Трамп сообщила, что будет работать советницей своего отца и займет официальную должность, но без зарплаты.

    Заявление дочери американского президента опубликовала газета The New York Times. Иванка Трамп пояснила, что станет официально числиться госслужащей.

    Иванка Трамп: «Я слышала, что у некоторых есть опасения по поводу того, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Поэтому, вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим».

    За дочерью президента уже закреплен кабинет в Белом доме.

    Ранее Иванка заявляла, будет выполнять роль советницы своего отца неофициально, но это вызвало бурю критики. Эксперты объясняли, что в таком случае Иванка Трамп получила бы полный доступ к секретной информации, но не несла бы за это ни малейшей ответственности.

    Напомним, супруг Иванки Трамп — Джаред Кушнер — уже занимает пост старшего советника президента США.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru