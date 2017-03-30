Иванка Трамп станет госслужащей без зарплаты

Дочь президента США Иванка Трамп сообщила, что будет работать советницей своего отца и займет официальную должность, но без зарплаты.
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Заявление дочери американского президента опубликовала газета The New York Times. Иванка Трамп пояснила, что станет официально числиться госслужащей.
Иванка Трамп: «Я слышала, что у некоторых есть опасения по поводу того, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Поэтому, вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим».
За дочерью президента уже закреплен кабинет в Белом доме.
Ранее Иванка заявляла, будет выполнять роль советницы своего отца неофициально, но это вызвало бурю критики. Эксперты объясняли, что в таком случае Иванка Трамп получила бы полный доступ к секретной информации, но не несла бы за это ни малейшей ответственности.
Напомним, супруг Иванки Трамп — Джаред Кушнер — уже занимает пост старшего советника президента США.
Иванка Трамп: «Я слышала, что у некоторых есть опасения по поводу того, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Поэтому, вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим».
За дочерью президента уже закреплен кабинет в Белом доме.
Ранее Иванка заявляла, будет выполнять роль советницы своего отца неофициально, но это вызвало бурю критики. Эксперты объясняли, что в таком случае Иванка Трамп получила бы полный доступ к секретной информации, но не несла бы за это ни малейшей ответственности.
Напомним, супруг Иванки Трамп — Джаред Кушнер — уже занимает пост старшего советника президента США.
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