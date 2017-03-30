В Техасе автобус с баптистами врезался в грузовик, погибли 12 человек

В американском штате Техас в лобовом столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 12 человек.
Как сообщает Associated Press, автокатастрофа произошла на одной из трасс в юго-западной части Техаса, примерно в 120 километрах к западу от города Сан-Антонио.
По еще неустановленной причине, автобус, привозивший прихожан местной баптистской церкви, лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком. Погибли 12 человек. Еще трое госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии.
Официальные представители уже церкви подтвердили информацию об аварии и выразили соболезнования семьям погибших. Они сообщили, что на этом автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре баптистов.
Местные власти ведут расследование причин автокатастрофы.
По еще неустановленной причине, автобус, привозивший прихожан местной баптистской церкви, лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком. Погибли 12 человек. Еще трое госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии.
Официальные представители уже церкви подтвердили информацию об аварии и выразили соболезнования семьям погибших. Они сообщили, что на этом автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре баптистов.
Местные власти ведут расследование причин автокатастрофы.
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