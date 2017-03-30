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  • 30.03, 03:18

    В Техасе автобус с баптистами врезался в грузовик, погибли 12 человек

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    • Фото: @KENS5/ twitter.com
    В Техасе автобус с баптистами врезался в грузовик, погибли 12 человек

    В Техасе автобус с баптистами врезался в грузовик, погибли 12 человек

    В Техасе автобус с баптистами врезался в грузовик, погибли 12 человек
  • Фото: @KENS5/ twitter.com

    • В американском штате Техас в лобовом столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 12 человек.

    Как сообщает Associated Press, автокатастрофа произошла на одной из трасс в юго-западной части Техаса, примерно в 120 километрах к западу от города Сан-Антонио.

    По еще неустановленной причине, автобус, привозивший прихожан местной баптистской церкви, лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком. Погибли 12 человек. Еще трое госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии.

    Официальные представители уже церкви подтвердили информацию об аварии и выразили соболезнования семьям погибших. Они сообщили, что на этом автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре баптистов.

    Местные власти ведут расследование причин автокатастрофы.

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