Как устроен теневой похоронный бизнес: расследование НТВ

Поможет ли реформа рынка ритуальных услуг взять под контроль этот теневой бизнес? Как делят сферы влияния в гробовой коммерции? И что делать, чтобы эта мафия перестала быть бессмертной?
Челябинские журналисты в одном из моргов обнаружили целую похоронную мафию, работавшую под видом санитаров. Родственникам умерших предлагали этакий погребальный All inclusive, естественно, за большие деньги. То есть, люди работали на два фронта, получая зарплату и в медучреждениях, и в похоронных агентствах. А близкие усопшего попадали в капкан, ведь в этой ситуации все в руках ритуальщиков. Не заплатишь — не похоронишь, во всяком случае, вовремя.
Нелегальный похоронный бизнес приносит огромную прибыль. Эта деятельность почти 5 лет вообще никак не лицензируется. И вот сейчас, наконец, появилась инициатива, которая должна хоть как-то призвать к порядку тех, чья работа лежит в такой деликатной сфере. Поможет ли это? И как сейчас работают гробовщики-нелегалы, выяснила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Это бизнес, куда посторонним вход воспрещен. Например, визит чиновников и журналистов на одно из кладбищ Ленинградской области, где уже давно свои законы, закончился стрельбой.
Александр Трофимов, корреспондент дирекции информационного вещания ЛОТ: «Один из охранников выстрелил из газового пистолета в объектив телекамеры».
При попытке устроиться на работу ритуальным агентом сразу становится ясно, что попасть туда «с улицы» практически невозможно. И во всех похоронных конторах интересовались местом проживания возможного сотрудника. дело в том, что у них есть негласное правило: каждый агент «окучивает» близлежащую к дому зону и обязан быть на месте в течение 10 минут после сообщения о том, что «клиент уже мертв».
Анна Туманова: «Вместе с полицией приехала ритуальная служба. И оттуда вышел милиционер».
Анна Туманова рассказывает, что участковый не только вышел из ритуального автобуса, но и сам вынуждал ее подписать договор с гробовым агентством. На вопрос, каким образом похоронщики так быстро оказались в квартире только что умершей женщины, ссылаются на закон о коммерческой тайне.
Полиция такими тайнами предпочитает не заниматься. Но бывают исключения. Саратовская прокуратура начала проверку недавней истории, прогремевшей на всю страну. К 90-летней бабушке Александра Иванова на вызов скорой помощи катафалк приехал на 20 минут раньше, чем медики. Но, к негодованию ритуальщиков, пенсионерке стало лучше.
Александр Иванов: «К живому человеку до врачей приехала похоронная бригада. И я вот думаю, такое длительное неоказание помощи связано ли с тем, кто именно будет приступать к работе — врач или сотрудник похоронного бюро?»
Астраханский фельдшер Михаил Гросс признается: его коллеги нередко сотрудничают с похоронными конторами. Ему и самому постоянно приходят на телефон сообщения с предложениями о сотрудничестве от ритуальных агентств. С тех пор, как Михаил устроился работать на скорую, он сменил несколько номеров телефона. Но ритуальные вербовщики не унимаются.
Михаил Гросс, фельдшер скорой помощи: «Они хотят получить информацию о смерти пациента, фамилию, имя, когда и где умерли. Предлагают за это, от 3 до 7 тысяч рублей».
В мегаполисах суммы в разы больше. И при этом ритуальные агенты никогда не остаются внакладе.
Владимир Горелов, руководитель некоммерческой организации по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг: «Так называемые черные агенты платят только за один вызов до 25 тысяч рублей. Таким образом, этот ценник уходит впоследствии потребителю».
Получается, что те, кто потерял близкого человека, платят не только многочисленные похоронные поборы, но и за то, чтобы ритуальный агент оказался на пороге его дома раньше конкурентов. И запретить все это закон не позволяет.
Сегодня, чтобы привлечь, например, диспетчера скорой помощи за то, что он поделился известием о смерти с ритуальщиками, нужны серьезные доказательства: СМС-сообщение, письмо, запись телефонного разговора. И главное, документально подтвержденный факт получения денег.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Нелегальный похоронный бизнес приносит огромную прибыль. Эта деятельность почти 5 лет вообще никак не лицензируется. И вот сейчас, наконец, появилась инициатива, которая должна хоть как-то призвать к порядку тех, чья работа лежит в такой деликатной сфере. Поможет ли это? И как сейчас работают гробовщики-нелегалы, выяснила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Это бизнес, куда посторонним вход воспрещен. Например, визит чиновников и журналистов на одно из кладбищ Ленинградской области, где уже давно свои законы, закончился стрельбой.
Александр Трофимов, корреспондент дирекции информационного вещания ЛОТ: «Один из охранников выстрелил из газового пистолета в объектив телекамеры».
При попытке устроиться на работу ритуальным агентом сразу становится ясно, что попасть туда «с улицы» практически невозможно. И во всех похоронных конторах интересовались местом проживания возможного сотрудника. дело в том, что у них есть негласное правило: каждый агент «окучивает» близлежащую к дому зону и обязан быть на месте в течение 10 минут после сообщения о том, что «клиент уже мертв».
Анна Туманова: «Вместе с полицией приехала ритуальная служба. И оттуда вышел милиционер».
Анна Туманова рассказывает, что участковый не только вышел из ритуального автобуса, но и сам вынуждал ее подписать договор с гробовым агентством. На вопрос, каким образом похоронщики так быстро оказались в квартире только что умершей женщины, ссылаются на закон о коммерческой тайне.
Полиция такими тайнами предпочитает не заниматься. Но бывают исключения. Саратовская прокуратура начала проверку недавней истории, прогремевшей на всю страну. К 90-летней бабушке Александра Иванова на вызов скорой помощи катафалк приехал на 20 минут раньше, чем медики. Но, к негодованию ритуальщиков, пенсионерке стало лучше.
Александр Иванов: «К живому человеку до врачей приехала похоронная бригада. И я вот думаю, такое длительное неоказание помощи связано ли с тем, кто именно будет приступать к работе — врач или сотрудник похоронного бюро?»
Астраханский фельдшер Михаил Гросс признается: его коллеги нередко сотрудничают с похоронными конторами. Ему и самому постоянно приходят на телефон сообщения с предложениями о сотрудничестве от ритуальных агентств. С тех пор, как Михаил устроился работать на скорую, он сменил несколько номеров телефона. Но ритуальные вербовщики не унимаются.
Михаил Гросс, фельдшер скорой помощи: «Они хотят получить информацию о смерти пациента, фамилию, имя, когда и где умерли. Предлагают за это, от 3 до 7 тысяч рублей».
В мегаполисах суммы в разы больше. И при этом ритуальные агенты никогда не остаются внакладе.
Владимир Горелов, руководитель некоммерческой организации по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг: «Так называемые черные агенты платят только за один вызов до 25 тысяч рублей. Таким образом, этот ценник уходит впоследствии потребителю».
Получается, что те, кто потерял близкого человека, платят не только многочисленные похоронные поборы, но и за то, чтобы ритуальный агент оказался на пороге его дома раньше конкурентов. И запретить все это закон не позволяет.
Сегодня, чтобы привлечь, например, диспетчера скорой помощи за то, что он поделился известием о смерти с ритуальщиками, нужны серьезные доказательства: СМС-сообщение, письмо, запись телефонного разговора. И главное, документально подтвержденный факт получения денег.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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