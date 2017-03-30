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  • 30.03, 01:47
    В окрестностях Киева пылает грандиозный пожар. Киев, Украина, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В окрестностях Киева пылает грандиозный пожар

    1 комментарий
    В окрестностях Киева пылает грандиозный пожар

    В окрестностях Киева пылает грандиозный пожар

    В окрестностях Киева пылает грандиозный пожар
    • Фото: Владимир Чашник/ facebook.com

      • Пользователи соцсетей предполагают, что причиной масштабного пожара в районе озера Святище в Киеве могло быть падение вертолета.

      Пользователи соцсетей сообщили о масштабном пожаре в окрестностях Киева в районе озера Святище. По сообщениям очевидцев, зарево от пожара видно на большом расстоянии. Появляются фотографии с места происшествия.

      Среди пользователей соцсетей распространяется версия о крушении вертолета с его последующим возгоранием, так как некоторые местные жители слышали звук, похожий на взрыв.

      В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердили информацию об огромной площади возгорания и заявили, что ведутся работы по ликвидации пожара. О причинах пока ничего не сообщается.

      Сообщение ГСЧС Украины: «29 марта в 22:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Садовой возник пожар на открытой территории. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Площадь пожара составляет примерно 3000 квадратных метров».

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