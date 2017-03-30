Премьер Турции официально назвал операцию «Щит Евфрата» завершенной

Турецкая армия завершила свою операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, но власти Турции не исключают новых военных операций на территории САР.
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции «Город Эль-Баб под полным контролем, так что операция „Щит Евфрата“ завершилась. Если в дальнейшем понадобится что-то предпринять в Сирии, то будет уже другая операция под другим названием».
Турецкий премьер пояснил, что новая военная операция может быть подготовлена и реализована не только против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), но и «в случае появления угроз национальной безопасности Турции».
Напомним, с 24 августа 2016 года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводила на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Одной из ее задач была ликвидация террористов в районе сирийско-турецкой границы. В результате действий турецких военных было ограничено продвижение курдских ополченцев, воюющих на севере Сирии против группировки «Исламское государство». Власти Сирии расценивали действия Анкары как акт агрессии.
Турецкий премьер пояснил, что новая военная операция может быть подготовлена и реализована не только против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), но и «в случае появления угроз национальной безопасности Турции».
Напомним, с 24 августа 2016 года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводила на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Одной из ее задач была ликвидация террористов в районе сирийско-турецкой границы. В результате действий турецких военных было ограничено продвижение курдских ополченцев, воюющих на севере Сирии против группировки «Исламское государство». Власти Сирии расценивали действия Анкары как акт агрессии.
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