СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших в результате взрыва бензовоза в Багдаде

На юге Багдада
террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой бензовоз.
Как передает Reuters, заминированный грузовик-бензовоз взорвался на контрольно-пропускном пункте при въезде в Багдад. Машиной управлял террорист-смертник.
По предварительной информации, взрыв был очень мощным. Жертвами атаки стали не менее 15 человек, более 45 получили ранения. В числе погибших трое сотрудников полиции.
В настоящее время пострадавших доставляют в больницы. На место происшествия прибывают машины спецслужб.
По предварительной информации, взрыв был очень мощным. Жертвами атаки стали не менее 15 человек, более 45 получили ранения. В числе погибших трое сотрудников полиции.
В настоящее время пострадавших доставляют в больницы. На место происшествия прибывают машины спецслужб.
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