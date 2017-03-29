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Дембеля. Истории солдатской жизни
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  • 30.03, 00:17

    СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших в результате взрыва бензовоза в Багдаде

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    СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших в результате взрыва бензовоза в Багдаде

    СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших в результате взрыва бензовоза в Багдаде

    На юге Багдада террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой бензовоз.

    Как передает Reuters, заминированный грузовик-бензовоз взорвался на контрольно-пропускном пункте при въезде в Багдад. Машиной управлял террорист-смертник.

    По предварительной информации, взрыв был очень мощным. Жертвами атаки стали не менее 15 человек, более 45 получили ранения. В числе погибших трое сотрудников полиции.

    В настоящее время пострадавших доставляют в больницы. На место происшествия прибывают машины спецслужб.

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