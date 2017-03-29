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  • 30.03, 00:18

    В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школах

    2 комментария

    В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школах

    В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школах

    На рассмотрение нижней палаты парламента РФ внесен законопроект, предписывающий введение в российских школах трудового воспитания.

    Авторами инициативы стали сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков, предложившие внести изменения в закон «Об образовании в РФ». В нем сенаторы предлагают прописать понятие «трудового воспитания». Текст документа размещен в электронной базе Госдумы РФ.

    Из текста сопроводительной записки к законопроекту: «Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства… В действующей редакции федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ отсутствует понятие „трудовое воспитание“. Законопроект устраняет этот пробел».

    В документе также говорится, что трудовое воспитание должно осуществляться на всех уровнях общего образования в рамках освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительных общеобразовательных программ.

    В феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что ее ведомство готово поддержать законопроект о трудовом воспитании школьников, который будет рассматривать Госдума. Васильева и ранее неоднократно заявляла, что школьники должны трудиться, в том числе на благо школы, поскольку это важный элемент воспитания, цитирует «Интерфакс».

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