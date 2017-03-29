Хоккеисты СКА первыми пробились в финал Кубка Гагарина

Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Западной конференции.

Матч, проходивший в Ярославле, закончился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу петербургских армейцев.



В составе гостей точными бросками отметились Динар Хафизуллин и Антон Белов. Ярославцы ответили голом Александра Кадейкина.



Таким образом, СКА одержал победу в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с казанским «Ак Барсом» или магнитогорским «Металлургом». Сейчас «Магнитка» ведет в серии со счетом 3:0.

