#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 22:46

    Хоккеисты СКА первыми пробились в финал Кубка Гагарина

    комментировать

    Хоккеисты СКА первыми пробились в финал Кубка Гагарина

    Хоккеисты СКА первыми пробились в финал Кубка Гагарина

    Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Западной конференции.

    Матч, проходивший в Ярославле, закончился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу петербургских армейцев.

    В составе гостей точными бросками отметились Динар Хафизуллин и Антон Белов. Ярославцы ответили голом Александра Кадейкина.

    Таким образом, СКА одержал победу в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с казанским «Ак Барсом» или магнитогорским «Металлургом». Сейчас «Магнитка» ведет в серии со счетом 3:0.

    Новости по теме

    Чемпионат КХЛ 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru