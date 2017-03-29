Минобороны наградило Даниила Гранина культурной премией

Военные отметили вклад известного петербургского мастера в духовное и культурное развитие солдат и офицеров.

Сегодня Министерство обороны вручило первую в истории ведомственную премию Даниилу Гранину с формулировкой «За вклад в развитие культуры в вооруженных силах и военно-патриотическое воспитание граждан».



Известный ленинградский писатель победил в номинации «Литературное искусство» с произведениями о Великой Отечественной войне еще 25 марта. Однако тогда он не смог приехать в Москву на вручение.



По этой причине военные решили привезти награду в Петербург. Чествование провели в Доме журналиста. Даниил Александрович оказался очень рад появлению подобной премии в культурном пространстве.



Даниил Гранин, писатель: «Хочется, чтобы наша армия была читающей, слушающей музыку. Может быть, эта одна из главных потребностей человеческой души».



К слову, в свои 98 лет Даниил Гранин продолжает работать. На церемонии вручения представили его новый роман о любви «Она и всё остальное». По словам народного артиста Николая Бурова, книга только вышла из типографии и еще не появилась в магазинах. Добавим, что лауреатом новой премии Минобороны также стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.