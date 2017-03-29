Стадион «Санкт-Петербург» готовят к сдаче в эксплуатацию

О завершении строительства «Зенит-Арены » должны сообщить 31 марта.

Через двое суток генподрядчик — компания «Метрострой» отрапортует о завершении второй очереди работ по строительству стадиона и подготовит соответствующий акт. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.



Дальше за дело возьмутся Ростехнадзор и Госстройнадзор. Они, как заметил чиновник, в спокойном режиме проверят все выполненные работы и выдадут акт о вводе арены в эксплуатацию. Правда, дату появления этого финального документа вице-губернатор назвать затруднился.