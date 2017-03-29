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  • 29.03, 22:46
    Стадион «Санкт-Петербург» готовят к сдаче в эксплуатацию. Санкт-Петербург, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стадион «Санкт-Петербург» готовят к сдаче в эксплуатацию

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    Стадион «Санкт-Петербург» готовят к сдаче в эксплуатацию

    Стадион <nobr>«Санкт-Петербург</nobr>» готовят к сдаче в эксплуатацию

      О завершении строительства «Зенит-Арены» должны сообщить 31 марта.

      Через двое суток генподрядчик — компания «Метрострой» отрапортует о завершении второй очереди работ по строительству стадиона и подготовит соответствующий акт. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

      Дальше за дело возьмутся Ростехнадзор и Госстройнадзор. Они, как заметил чиновник, в спокойном режиме проверят все выполненные работы и выдадут акт о вводе арены в эксплуатацию. Правда, дату появления этого финального документа вице-губернатор назвать затруднился.

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