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  • 29.03, 22:46
    В историческом центре Петербурга произошел пожар в жилом доме. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В историческом центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

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    В историческом центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

    В историческом центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

      На Петроградской стороне спасатели продолжают проливать обгоревшие конструкции здания.

      Пожар произошел в жилом доме на улице Шамшева. Там горела квартира на четвертом этаже. К моменту прибытия сотрудников МЧС пламя вырывалось из окон, люди просили о помощи.

      Из здания эвакуировали пять человек. К счастью, обошлось без жертв. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Для тушения потребовался один час и 57 спасателей.

      Точная причина пожара будет известна после экспертизы. Огонь практически полностью уничтожил одну из квартир. Еще в двух из-за угрозы распространения пламени пришлось разобрать перекрытия. Сейчас с администрацией Петроградского района решается вопрос о размещении погорельцев.

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