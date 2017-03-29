В историческом центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

На Петроградской стороне спасатели продолжают проливать обгоревшие конструкции здания.

Пожар произошел в жилом доме на улице Шамшева. Там горела квартира на четвертом этаже. К моменту прибытия сотрудников МЧС пламя вырывалось из окон, люди просили о помощи.



Из здания эвакуировали пять человек. К счастью, обошлось без жертв. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Для тушения потребовался один час и 57 спасателей.



Точная причина пожара будет известна после экспертизы. Огонь практически полностью уничтожил одну из квартир. Еще в двух из-за угрозы распространения пламени пришлось разобрать перекрытия. Сейчас с администрацией Петроградского района решается вопрос о размещении погорельцев.