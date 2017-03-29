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  • 29.03, 21:16
    Минпромторг предложил маркировать одежду и колесные диски. торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минпромторг предложил маркировать одежду и колесные диски

    1 комментарий

    Минпромторг предложил маркировать одежду и колесные диски

    Минпромторг предложил маркировать одежду и колесные диски

      Минпромторг подготовил новый и обширный список продукции, которую могут подвергнуть маркировке. Пока она действует только для шуб и лекарств.

      Систему вводили для борьбы с контрафактом на российском рынке. Сегодня Мантуров сообщил: министерство в своем предложении обращало внимание на те рынки, где доля фальсификата и незаконного оборота больше 50%.

      В результате распространить маркировку хотят на куртки, блузки, сорочки, колесные диски, рыбную продукцию. В новый перечень, судя по всему, входят еще и обувь, древесина и авиадетали. О необходимости меток для них на прошлой неделе говорил премьер Медведев.

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