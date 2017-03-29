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  • 29.03, 21:16
    Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула. Ирак, войны и вооруженные конфликты, папа римский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула

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    Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула

    Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула

    Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула

      Папа римский Франциск вслед за ООН и международными правозащитными организациями призвал принять срочные меры для защиты гражданского населения Ирака.

      Во время общей аудиенции для верующих на площади Святого Петра в Ватикане понтифик сказал о своей тревоге за судьбу жителей западного Мосула, которые оказались в смертельной ловушке. Призыв главы римско-католической церкви в первую очередь относится к Соединенным Штатам.

      Как раз накануне Пентагон признал, хотя и с оговорками, свою причастность к гибели более 200 мирных жителей Мосула в результате бомбардировки 17 марта. Но в то же время центральное командование армии США заявляет о намерении и дальше использовать тактику ракетно-бомбовых ударов.

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