Папа римский призвал срочно защитить жителей Мосула

Папа римский Франциск вслед за ООН и международными правозащитными организациями призвал принять срочные меры для защиты гражданского населения Ирака.
Во время общей аудиенции для верующих на площади Святого Петра в Ватикане понтифик сказал о своей тревоге за судьбу жителей западного Мосула, которые оказались в смертельной ловушке. Призыв главы римско-католической церкви в первую очередь относится к Соединенным Штатам.
Как раз накануне Пентагон признал, хотя и с оговорками, свою причастность к гибели более 200 мирных жителей Мосула в результате бомбардировки 17 марта. Но в то же время центральное командование армии США заявляет о намерении и дальше использовать тактику ракетно-бомбовых ударов.
Как раз накануне Пентагон признал, хотя и с оговорками, свою причастность к гибели более 200 мирных жителей Мосула в результате бомбардировки 17 марта. Но в то же время центральное командование армии США заявляет о намерении и дальше использовать тактику ракетно-бомбовых ударов.
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