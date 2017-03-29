Авиаудары Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

Бомбардировки Йемена Саудовской Аравией привели к гуманитарной катастрофе, заявили правозащитники организации Human Rights Watch.

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Как рассказала в интервью журналистам RT представитель этой правозащитной организации Кристин Бекерле, ударам регулярно подвергаются жилые дома, рынки, школы и больницы. За два года войны в Йемене погибли тысячи мирных жителей. Боевые действия не позволяют организовать доставку гуманитарной помощи. Страна испытывает огромную нехватку продовольствия.



По данным ООН, от голода страдают миллионы йеменцев и прежде всего дети. По оценке правозащитников из организации Human Rights Watch, многие действия в Йемене поддержанной США коалиции во главе с Саудовской Аравией могут расцениваться как военные преступления. При этом западная пресса происходящее в Йемене предпочитает не замечать.



