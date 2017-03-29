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  • 29.03, 21:16
    Авиаудары Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе. Йемен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Авиаудары Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

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    Авиаудары Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

    Авиаудары Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

      Бомбардировки Йемена Саудовской Аравией привели к гуманитарной катастрофе, заявили правозащитники организации Human Rights Watch.

      Как рассказала в интервью журналистам RT представитель этой правозащитной организации Кристин Бекерле, ударам регулярно подвергаются жилые дома, рынки, школы и больницы. За два года войны в Йемене погибли тысячи мирных жителей. Боевые действия не позволяют организовать доставку гуманитарной помощи. Страна испытывает огромную нехватку продовольствия.

      По данным ООН, от голода страдают миллионы йеменцев и прежде всего дети. По оценке правозащитников из организации Human Rights Watch, многие действия в Йемене поддержанной США коалиции во главе с Саудовской Аравией могут расцениваться как военные преступления. При этом западная пресса происходящее в Йемене предпочитает не замечать.

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