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  • 29.03, 21:15
    «Европа уже скучает»: Дональд Туск отреагировал на запуск Brexit. Великобритания, Европа, Европейский союз. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Европа уже скучает»: Дональд Туск отреагировал на запуск Brexit

    1 комментарий

    «Европа уже скучает»: Дональд Туск отреагировал на запуск Brexit

    «Европа уже скучает»: Дональд Туск отреагировал на запуск Brexit

      Сегодня Великобритания начала процедуру выхода из Евросоюза. Исторические кадры приходят из Брюсселя, где главе Европейского совета вручили официальное письмо от британского премьера. Таким образом исполнена воля англичан, 52% которых на референдуме высказались за выход из ЕС.

      Если Терезе Мэй когда-то и поставят памятник, то, вероятно, в таком виде — за столом и с ручкой. С таким лицом объявляют войну. В какой-то мере это и есть война. Акт недружественный. Расторжение сорокапятилетнего союза. Мэй подала на развод в сапфировую свадьбу.

      Тереза Мэй: «Несколько минут назад в Брюсселе посол Великобритании при ЕС вручил письмо от моего имени Главе Европейского совета Дональду Туску о начале реализации положений статьи 50. Процедура Brexit запущена. В соответствии с пожеланиями англичан, Великобритания выходит из Евросоюза. Это исторический момент. Обратного пути не будет!».

      Ее депешу везли под конвоем, чтобы никто по дороге не потерял исторический документ, чтобы послание не взломали хакеры. Дональду Туску, главе Евросовета, письмо подали к обеду, на горячее. Девять месяцев назад, когда Британия приняла решение уходить, европейцы торопили их, призывая уходить скорее, раз решили. Сегодня Дональд Туск заявил, что Европа уже скучает.

      Дональд Туск: «Я не буду говорить, что это радостный день как для Брюсселя, так и для Лондона. Ведь большинство европейцев, в том числе почти половина британских избирателей, желали, чтобы мы оставались едины! Но, как бы парадоксально это ни звучало, можно найти и положительные моменты в Brexit. Brexit сделал из нас сообщество 27 семи стран, но мы стали еще более сплоченными и решительными».

      Ну что ж, зато в Брюсселе появится возможность говорить по-французски, а не по-английски, как делали ради англичан, от природы не склонных к языкам. Для Европы главное сейчас — получить от Лондона 50 миллиардов фунтов бракоразводных отступных и остановить цепную реакцию. С тем, чтобы мировой язык не обогащался такими словами, как «Швекзит» или «Грекзит». А в Британии продолжится борьба с собственным правительством. Ее может возглавить Джина Миллер, подавшая в суд на правительство из-за Brexit.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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