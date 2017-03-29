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  • 29.03, 21:16
    В Театре Ленсовета представляют экспериментального «Дядю Ваню». Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Театре Ленсовета представляют экспериментального «Дядю Ваню»

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    В Театре Ленсовета представляют экспериментального «Дядю Ваню»

    В Театре Ленсовета представляют экспериментального «Дядю Ваню»

      Режиссер Юрий Бутусов готовит к постановке пьесу Чехова, где зрители будут догадываться, какие роли играют актеры, а декорации на сцене минималистичны.

      На сцене театра Ленсовета в Петербурге выпускают «Дядю Ваню». Премьера спектакля состоится 31 марта, а сейчас режиссер Юрий Бутусов в прямом смысле слова наносит последние штрихи. Во время репетиции сам подкрашивает декорации.

      Чеховские герои выходят на сцену каждый из своей двери, как из ячейки, которые в конце действия разрушатся, словно давая понять зрителю: к чему бы ни стремился человек и на кого бы из кумиров ни хотел быть похожим, он всегда останется собой.

      Сценография минималистична и условна, в центре внимания — актерские работы Александра Новикова, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова. Но кто какую роль играет, зритель поймет только во время спектакля.

      Репетиции идут уже два месяца, и Юрий Бутусов контролирует буквально всё. Даже многие костюмы подобраны на реквизиторском складе им лично. Белый налет на одежде чеховских персонажей символизирует тлен, а главная тема спектакля — отчаяние и одиночество.

      К чеховской классике Бутусов обращается уже не в первый раз. Как режиссер он награжден премией «Золотая маска» за спектакли «Три сестры» и «Чайка». В «Дяде Ване» он также ушел от привычных шаблонов и предлагает по-новому вслушаться в хрестоматийный текст.

      Артисты уверены, что спектакль «задышит» только в день премьеры. А пока не только зрители, но и сами работники театра находятся в приятном ожидании «новорожденного».

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