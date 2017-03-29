Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы

Владимир Путин посетил ледяную пещеру на острове Земля Александры архипелага Земля
Франца-Иосифа и собственноручно высек несколько осколков для научных исследований.
Глава государства в сопровождении премьер Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу подошел к пещере и остановился у большой ледяной глыбы высотой с трехэтажный дом. Президент попросил ледоруб и несколькими ударами высек пару осколков, после чего передал их ученым.
Ученые же рассказали об использовании ледника в научных целях, обратив внимание Путина на небольшие пузырьки воздуха внутри осколков. С их помощью можно проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.
Затем Путин, Медведев и Шойгу прогулялись по арктической пещере, которая была обнаружена несколько лет назад. Теперь провал в леднике позволяет изучать вечную мерзлоту в естественных условиях.
Также первые лица государства побывали на базе национального парка «Русская Арктика», где проживают специалисты, изучающие арктическую территорию, сообщает «Интерфакс». Здесь Путин и Медведев приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда, который работает на базе системы ГЛОНАСС.
Напомним, президент сегодня прилетел на Землю Франца-Иосифа, чтобы оценить результаты «генеральной уборки». Всего в рамках программы по очистке Арктики с шести островов архипелага удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора. В четверг же, 30 марта, Путин выступит на международном Арктическом форуме, который открылся в Архангельске.
Ученые же рассказали об использовании ледника в научных целях, обратив внимание Путина на небольшие пузырьки воздуха внутри осколков. С их помощью можно проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.
Затем Путин, Медведев и Шойгу прогулялись по арктической пещере, которая была обнаружена несколько лет назад. Теперь провал в леднике позволяет изучать вечную мерзлоту в естественных условиях.
Также первые лица государства побывали на базе национального парка «Русская Арктика», где проживают специалисты, изучающие арктическую территорию, сообщает «Интерфакс». Здесь Путин и Медведев приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда, который работает на базе системы ГЛОНАСС.
Напомним, президент сегодня прилетел на Землю Франца-Иосифа, чтобы оценить результаты «генеральной уборки». Всего в рамках программы по очистке Арктики с шести островов архипелага удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора. В четверг же, 30 марта, Путин выступит на международном Арктическом форуме, который открылся в Архангельске.
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