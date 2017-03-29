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  • 29.03, 21:16
    Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы. Арктика, Медведев, Путин, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы

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    Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы

    Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы

    Путин высек для ученых осколки из арктической глыбы
    • Фото: kremlin.ru

      • Владимир Путин посетил ледяную пещеру на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и собственноручно высек несколько осколков для научных исследований.

      Глава государства в сопровождении премьер Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу подошел к пещере и остановился у большой ледяной глыбы высотой с трехэтажный дом. Президент попросил ледоруб и несколькими ударами высек пару осколков, после чего передал их ученым.

      Ученые же рассказали об использовании ледника в научных целях, обратив внимание Путина на небольшие пузырьки воздуха внутри осколков. С их помощью можно проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.

      Затем Путин, Медведев и Шойгу прогулялись по арктической пещере, которая была обнаружена несколько лет назад. Теперь провал в леднике позволяет изучать вечную мерзлоту в естественных условиях.

      Также первые лица государства побывали на базе национального парка «Русская Арктика», где проживают специалисты, изучающие арктическую территорию, сообщает «Интерфакс». Здесь Путин и Медведев приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда, который работает на базе системы ГЛОНАСС.

      Напомним, президент сегодня прилетел на Землю Франца-Иосифа, чтобы оценить результаты «генеральной уборки». Всего в рамках программы по очистке Арктики с шести островов архипелага удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора. В четверг же, 30 марта, Путин выступит на международном Арктическом форуме, который открылся в Архангельске.

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