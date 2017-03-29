#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 21:16
    Директор Эрмитажа прокомментировал арест Михаила Новикова. Санкт-Петербург, Эрмитаж, аресты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Директор Эрмитажа прокомментировал арест Михаила Новикова

    комментировать

    Директор Эрмитажа прокомментировал арест Михаила Новикова

    Директор Эрмитажа прокомментировал арест Михаила Новикова

      Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков, отправленный под домашний арест, руководил строительством нового фондохранилища Эрмитажа. Следователи ФСБ усмотрели в его деятельности особо крупное мошенничество.

      Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил о презумпции невиновности и подтвердил, что уголовное дело может быть связано с эрмитажными делами. , в частности с масштабными стройками, которые ведет музей. Не исключено также, что задержание Новикова пересекается со скандально-известным «делом реставраторов», как его окрестила пресса. А там уже речь идет о бывших чиновниках Минкульта, которых подозревают в хищении денег при реконструкции в том числе и Эрмитажа. Из Северной столицы передает Николай Булкин.

      Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Все происходящее, прежде всего, связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется Федеральной службой безопасности и Счетной палатой».

      На строительство нового фондохранилище Эрмитажа следователи как раз недавно приходили. Причиной послужили серьезные проблемы с исполнением заказа. Компания, получившая миллиард рублей авансом, вдруг оказалась не готова вести работы. Постепенно провели пересменку и работы возобновили. И поэтому арест начальника строительства все же был неожиданным.

      Интересно и то, что сам Михаил Новиков очень много лет занимается строительством и реконструкцией именно культурных объектов. До работы в Эрмитаже он курировал большие стройки от имени Министерства культуры. При нем возвращали облик Изборской крепости, псковскому драмтеатру. И так уже получилось что его послужной список совпал со списком по так называемому уголовному «делу реставраторов». Тогда был задержан и заместитель министра. Судя по карьере, для самого Михаила Новикова подобные истории, как правило, оборачивались понижением в должности.

      Последнее время Новиков жил и работал на две столицы. Под домашним арестом оказался в московской квартире. Следователи заинтересовались делами и его семьи. Сын Новикова Артем тоже занимает высокую должность в Министерстве культуры и как раз в департаменте реставрации. В его квартире тоже провели обыски. Так уж получилось, что сегодня он на собрании в министерстве рассказывал о новых задачах ведомства. Комментировать арест отца и обыски он не стал. Но семейное дело Новиковых явно не останется без общественного внимания.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru