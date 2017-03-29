Директор Эрмитажа прокомментировал арест Михаила Новикова

Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков, отправленный под домашний арест, руководил строительством нового фондохранилища Эрмитажа. Следователи ФСБ усмотрели в его деятельности особо крупное мошенничество.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил о презумпции невиновности и подтвердил, что уголовное дело может быть связано с эрмитажными делами. , в частности с масштабными стройками, которые ведет музей. Не исключено также, что задержание Новикова пересекается со скандально-известным «делом реставраторов», как его окрестила пресса. А там уже речь идет о бывших чиновниках Минкульта, которых подозревают в хищении денег при реконструкции в том числе и Эрмитажа. Из Северной столицы передает Николай Булкин.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Все происходящее, прежде всего, связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется Федеральной службой безопасности и Счетной палатой».
На строительство нового фондохранилище Эрмитажа следователи как раз недавно приходили. Причиной послужили серьезные проблемы с исполнением заказа. Компания, получившая миллиард рублей авансом, вдруг оказалась не готова вести работы. Постепенно провели пересменку и работы возобновили. И поэтому арест начальника строительства все же был неожиданным.
Последнее время Новиков жил и работал на две столицы. Под домашним арестом оказался в московской квартире. Следователи заинтересовались делами и его семьи. Сын Новикова Артем тоже занимает высокую должность в Министерстве культуры и как раз в департаменте реставрации. В его квартире тоже провели обыски. Так уж получилось, что сегодня он на собрании в министерстве рассказывал о новых задачах ведомства. Комментировать арест отца и обыски он не стал. Но семейное дело Новиковых явно не останется без общественного внимания.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Все происходящее, прежде всего, связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется Федеральной службой безопасности и Счетной палатой».
На строительство нового фондохранилище Эрмитажа следователи как раз недавно приходили. Причиной послужили серьезные проблемы с исполнением заказа. Компания, получившая миллиард рублей авансом, вдруг оказалась не готова вести работы. Постепенно провели пересменку и работы возобновили. И поэтому арест начальника строительства все же был неожиданным.
Последнее время Новиков жил и работал на две столицы. Под домашним арестом оказался в московской квартире. Следователи заинтересовались делами и его семьи. Сын Новикова Артем тоже занимает высокую должность в Министерстве культуры и как раз в департаменте реставрации. В его квартире тоже провели обыски. Так уж получилось, что сегодня он на собрании в министерстве рассказывал о новых задачах ведомства. Комментировать арест отца и обыски он не стал. Но семейное дело Новиковых явно не останется без общественного внимания.
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