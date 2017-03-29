Депутат Госдумы поможет петербуржцам с реконструкцией моста через Славянку

Игорь Дивинский принял участие в объезде территории Невского района, во время которого его познакомили с насущными проблемами.

Депутат Государственной думы, а в прошлом вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский сегодня посетил Невский район, чтобы лично увидеть, чем так недовольны местные жители. Одной из точек стал мост через реку Славянку.



Для движения его закрыли семь лет назад из-за аварийного состояния и до сих пор не могут отремонтировать. А переправа могла бы стать альтернативой для многих автомобилистов. Народный избранник пообещал посодействовать его реконструкции.



Кроме этого Дивинский посетил новые жилые массивы. И выразил уверенность, что в скором времени и жители этих кварталов засыплют жалобами администрацию, так как людям просто не выехать из района.



По словам Игоря Дивинского, через две недели он планирует провести совещание с участием всех заинтересованных лиц. В первую очередь, на встречу пригласят представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры, которые сегодня не стали осматривать Невский район вместе с коллегами.