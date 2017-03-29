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  • 29.03, 19:44
    В Подмосковье карету скорой помощи использовали для перевозки мебели: видео. Московская область, врачи, мебель. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье карету скорой помощи использовали для перевозки мебели: видео

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    В Подмосковье карету скорой помощи использовали для перевозки мебели: видео

    В Подмосковье карету скорой помощи использовали для перевозки мебели: видео

    В Подмосковье карету скорой помощи использовали для перевозки мебели: видео

      Врачам подстанции скорой помощи в Раменском пришлось сменить амплуа и заняться расследованием, чтобы обелить свою репутацию. Дело в том, что в их распоряжении появилась запись того, как водитель и еще несколько человек грузят в неотложку — мебель.

      Скандальную видеозапись сделали очевидцы. Они заметили у одного дома две неотложки — в одну из них женщину грузили на носилках, в другую — мебель.

      Видеозапись просмотрели сотрудники Раменской станции сокорой помощи. И началось настоящее расследование. Сыщики в белых халатах сразу констатировали: на балансе медучреждений такая машина явно не числится. Во всем столичном регионе уже год у всех карет скорой на борту обязательно должен быть написан единый номер службы спасения — 112. На той, что развозила мебель, этих обозначений не было. Маркировка явно старого образца. Вполне возможно — списанная.

      Оказалось, машина действительно принадлежит одному из медицинских центров, который находится неподалеку от самой станции. Но, как говорят местные жители, он закрылся еще в конце прошлого года. К тому же по закону карета скорой помощи со спецсигналами не может быть в распоряжении частной клиники. Максимум на что могут там рассчитывать — на санитарную машину и то без так называемой «люстры».

      Возмущенные сотрудники станции скорой прмощи намерены обратиться с этой видеозаписью в полицию. И если там подвердится, что по городу действительно разъезжает ненастоящая неотложка, в чем медики не сомневаются, владелец псевдокареты может быть лишен водительского удостоверения. Ну и конечно, с самой машины в таком случае снимут все спецсигналы и маркировку, передает корреспондент НТВ Никита Развожаев.

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