В Москве скончался журналист-международник Юрий Выборнов

Ушёл из жизни отец….



Прощание с Юрием Викторовичем — в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, д. 8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы). Опубликовано Константином Выборновым 29 марта 2017 г.

О смерти известного тележурналиста сообщил его сын спортивный комментатор Константин Выборнов.Юрий Выборнов с 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. После этого он работал в Австрии и Израиле.