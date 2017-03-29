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  • 29.03, 19:44

    В Москве скончался журналист-международник Юрий Выборнов

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    • Фото: КХЛ /youtube.com
    В Москве скончался <nobr>журналист-международник</nobr> Юрий Выборнов

    В Москве скончался журналист-международник Юрий Выборнов

    В Москве скончался <nobr>журналист-международник</nobr> Юрий Выборнов
  • Фото: КХЛ /youtube.com

    • Журналист Юрий Выборнов скончался после тяжелой болезни.

    О смерти известного тележурналиста сообщил его сын спортивный комментатор Константин Выборнов.

    Ушёл из жизни отец….

    Прощание с Юрием Викторовичем — в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, д. 8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы).

    Опубликовано Константином Выборновым 29 марта 2017 г.

    Юрий Выборнов с 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. После этого он работал в Австрии и Израиле.

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