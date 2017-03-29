Депутаты раскритиковали доклад вице-губернатора о зимней уборке Петербурга

Полуторачасовой отчет Николая Бондаренко изобиловал цифрами, на которые городские парламентарии реагировали крайне скептически.
Сегодня заседание петербургского парламента было посвящено зимней уборке. О том, как город справился со снегом, докладывал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко.
Минувшая зима несколько раз бросала серьезный вызов коммунальным службам. Например, первый мощный снегопад в начале ноября едва не парализовал жизнь мегаполиса.
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба, докладывать об итогах зимней уборки вице-губернатору оказалось непросто. Согласно его отчету, Петербург чистили от снега 8 специализированных предприятий и 44 автоколонны, в составе которых было 1514 единиц техники. Однако депутат Оксана Дмитриева констатировала: увидеть такое количество снегоуборочного оборудования на улицах города было невозможно.
Николай Бондаренко рассказал, что в этом году выпало рекордное количество снега, и с ним велась эффективная борьба. А начиная с середины апреля город ждет влажная уборка. Пока к ней не дает приступить минусовая температура ночью.
Технические нюансы мог бы разъяснить председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Но он сейчас находится в отпуске. Некоторые парламентарии, в том числе спикер Макаров, считают, что зря. Ведь накануне из-за погодных сюрпризов на дорогах вновь наступил день жестянщика. В итоге Владимира Рублевского будут ждать на допросе и в комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, и на заседании бюджетно-финансового комитета.
На трибуне вице-губернатор Николай Бондаренко пробыл почти полтора часа, при этом на половину вопросов отвечал за своего подчиненного Рублевского. По этому поводу многие шутили, что когда тот выйдет из отпуска, его ждет серьезный разговор, результаты которого должны будут отразиться на качестве уборки Петербурга.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Минувшая зима несколько раз бросала серьезный вызов коммунальным службам. Например, первый мощный снегопад в начале ноября едва не парализовал жизнь мегаполиса.
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба, докладывать об итогах зимней уборки вице-губернатору оказалось непросто. Согласно его отчету, Петербург чистили от снега 8 специализированных предприятий и 44 автоколонны, в составе которых было 1514 единиц техники. Однако депутат Оксана Дмитриева констатировала: увидеть такое количество снегоуборочного оборудования на улицах города было невозможно.
Николай Бондаренко рассказал, что в этом году выпало рекордное количество снега, и с ним велась эффективная борьба. А начиная с середины апреля город ждет влажная уборка. Пока к ней не дает приступить минусовая температура ночью.
Технические нюансы мог бы разъяснить председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Но он сейчас находится в отпуске. Некоторые парламентарии, в том числе спикер Макаров, считают, что зря. Ведь накануне из-за погодных сюрпризов на дорогах вновь наступил день жестянщика. В итоге Владимира Рублевского будут ждать на допросе и в комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, и на заседании бюджетно-финансового комитета.
На трибуне вице-губернатор Николай Бондаренко пробыл почти полтора часа, при этом на половину вопросов отвечал за своего подчиненного Рублевского. По этому поводу многие шутили, что когда тот выйдет из отпуска, его ждет серьезный разговор, результаты которого должны будут отразиться на качестве уборки Петербурга.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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