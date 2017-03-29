Полиция проверяет информацию о похищении человека в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку сообщений о похищении человека на Таганской площади в Москве.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что о похищении в центре столицы заявил очевидец. По его словам, двое неизвестных насильно посадили человека в автомобиль Skoda Octavia и скрылись.
Сейчас информация о похищении проверяется, объявлен план «Перехват», передает Агентство городских новостей «Москва».
Сейчас информация о похищении проверяется, объявлен план «Перехват», передает Агентство городских новостей «Москва».
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