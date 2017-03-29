#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 19:44

    Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку

    комментировать
    Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку

    Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку

    Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку
  • Фото: Луцький Зоопарк /facebook.com

    • В зоопарке города Луцка (Волынская область) альпака умерла по вине посетителей.

    Как отметили в администрации зоопарка в Facebook, самка альпаки умерла от «переполнения кормовыми массами». Экспертиза подтвердила, что в трагедии виноваты безответственные посетители, которые просто закормили животное.

    Луцкий зоопарк: «С горечью констатируем, что причиной смерти является человеческая глупость и пренебрежение правилами поведения в зоопарке. Повторяемся: кормить животных категорически запрещено. К нарушителям будут приниматься жесткие меры».

    Также отмечается, что спасти альпаку было уже невозможно. Надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru