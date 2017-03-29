Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку

В зоопарке города Луцка (Волынская область) альпака умерла по вине посетителей.
Как отметили в администрации зоопарка в Facebook, самка альпаки умерла от «переполнения кормовыми массами». Экспертиза подтвердила, что в трагедии виноваты безответственные посетители, которые просто закормили животное.
Луцкий зоопарк: «С горечью констатируем, что причиной смерти является человеческая глупость и пренебрежение правилами поведения в зоопарке. Повторяемся: кормить животных категорически запрещено. К нарушителям будут приниматься жесткие меры».
Также отмечается, что спасти альпаку было уже невозможно. Надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят.
Луцкий зоопарк: «С горечью констатируем, что причиной смерти является человеческая глупость и пренебрежение правилами поведения в зоопарке. Повторяемся: кормить животных категорически запрещено. К нарушителям будут приниматься жесткие меры».
Также отмечается, что спасти альпаку было уже невозможно. Надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят.
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