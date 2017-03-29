Житель Подмосковья ударил ножом 13-летнего подростка

В Люберецком районе Подмосковья задержан подозреваемый в нападении на школьника.
По данным следствия, 56-летний житель поселка Малаховка поссорился с подростком. Во время конфликта мужчина ранил мальчика ножом в живот.
Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь. С задержанным проводятся следственные действия, сообщили в подмосковном управлении СК.
Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь. С задержанным проводятся следственные действия, сообщили в подмосковном управлении СК.
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