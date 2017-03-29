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  • 29.03, 19:44

    Житель Подмосковья ударил ножом 13-летнего подростка

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    Житель Подмосковья ударил ножом 13-летнего подростка

    Житель Подмосковья ударил ножом <nobr>13-летнего</nobr> подростка

    В Люберецком районе Подмосковья задержан подозреваемый в нападении на школьника.

    По данным следствия, 56-летний житель поселка Малаховка поссорился с подростком. Во время конфликта мужчина ранил мальчика ножом в живот.

    Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь. С задержанным проводятся следственные действия, сообщили в подмосковном управлении СК.

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