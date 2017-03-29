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  • 29.03, 19:44

    Минфин РФ: суд в Лондоне обязал Украину выплатить долг

    5 комментариев

    Минфин РФ: суд в Лондоне обязал Украину выплатить долг

    Минфин РФ: суд в Лондоне обязал Украину выплатить долг

    Высокий суд Лондона принял окончательное решение по делу о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов, заявили в российском Минфине.

    В ведомстве подчеркнули, что лондонский суд, рассмотрев ходатайство РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке, признал, что у ответчика просто нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга и обоснованность требования его погасить.

    Минфин РФ: «Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается».

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России и отверг доводы Украины, добивавшейся полномасштабного судебного разбирательства по делу о долге. Представители Киева уже заявили, что намерены оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

    Россия приобрела еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов за счет средств ФНБ в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако затем Украина допустила дефолт по этим облигациям. Более того, украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита, а суд запретил правительству выплачивать России долг.

    Киев настаивал на том, что долг коммерческий, то есть РФ, как и частные кредиторы, должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.

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