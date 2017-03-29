СК завершил расследование дела экс-губернатора Никиты Белых

Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.
По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Никита Белых и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время получат материалы уголовного дела для ознакомления.
Следствие выяснило, что в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. Отмечается, что бывший губернатор получил деньги за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.
был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки в 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Сам Белых свою вину отрицает.
Следствие выяснило, что в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. Отмечается, что бывший губернатор получил деньги за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.
был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки в 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Сам Белых свою вину отрицает.
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