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  • 29.03, 18:14

    СК завершил расследование дела экс-губернатора Никиты Белых

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    СК завершил расследование дела экс-губернатора Никиты Белых

    СК завершил расследование дела <nobr>экс-губернатора</nobr> Никиты Белых

    Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

    По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Никита Белых и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время получат материалы уголовного дела для ознакомления.

    Следствие выяснило, что в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. Отмечается, что бывший губернатор получил деньги за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

    Напомним, бывший губернатор Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки в 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Сам Белых свою вину отрицает.


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