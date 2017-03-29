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  • 29.03, 18:14

    Британский ученый утверждает, что Иисус был царем-военачальником

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    Британский ученый утверждает, что Иисус был <nobr>царем-военачальником</nobr>

    Британский ученый утверждает, что Иисус был царем-военачальником

    Британский ученый утверждает, что Иисус был <nobr>царем-военачальником</nobr>
  • Фото: swns.com

    • Английский историк и исследователь Библии Ральф Эллис пришел к выводу о том, что Иисус Христов на самом деле был царем Ману VI — правителем государства Осроена (Эдесса), расположенного в Месопотамии, на юго-востоке современной Турции.

    Как сообщает Daily Mail, историк изучил биографии Ману и Христа и нашел в них совпадения и пересечения, которые, по его мнению, не могут быть случайными. Эллис делает вывод о том, что царь Ману, который впоследствии стал известен под именами «царь Изас Ману» и «Иисус Эммануил», есть никто иной как Иисус Христос.

    Интересно, что Ману был отнюдь не миротворцем, каким принято изображать Христа, а одной из ключевых фигур в иудейско-римской войне, военачальником, который бросил вызов Римской империи и погиб.

    По мнению британского ученого, необходимо исправить и даты жизни Христа: он жил примерно с 30-х по 60-е годы I века.

    На основе своего открытия Эллис делает вывод о том, что изображение Ману на известной историкам бронзовой монете I века является единственным аутентичным изображением Иисуса Христа. Ни один источник, включая Библию, не дает физического описания Иисуса, напоминают Вести.Ru. Его классический облик с длинными волосами и в белых одеждах имеет более позднее происхождение, относящееся примерно к VI веку.

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