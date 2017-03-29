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  • 29.03, 18:14

    У Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы

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    У Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы

    У Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы

    У Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы
  • Фото: @autocarsnews /twitter.com

    • Полицейские открыли огонь по опасному водителю у здания Капитолия.

    Один из водителей направил свой автомобиль на полицейскую машину, а затем попытался наехать на сотрудников, находившихся на улице.

    В результате стражи порядка решили открыть огонь.

    Как сообщает ABC News, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый уже задержан.



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