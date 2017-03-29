У Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы

Полицейские открыли огонь по опасному водителю у здания Капитолия.
Один из водителей направил свой автомобиль на полицейскую машину, а затем попытался наехать на сотрудников, находившихся на улице.
В результате стражи порядка решили открыть огонь.
Как сообщает ABC News, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый уже задержан.
В результате стражи порядка решили открыть огонь.
Как сообщает ABC News, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый уже задержан.
Sounded like shots fired at the Capitol. Our view from Rayburn. pic.twitter.com/gPerfVGM2s— Drew Griffin (@GriffDrew4) 29 марта 2017 г.
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