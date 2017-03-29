Источник назвал причину увольнения главы ГИБДД Нилова

Начальник ГИБДД Виктор Нилов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста, сообщил источник.
По данным источника, знакомого с ситуацией, на протяжении нескольких месяцев в ГИБДД проходила внутренняя проверка служебных показателей. После ее окончания с Ниловым решили не продлевать контракт.
В 2015 году с Ниловым, который достиг предельного возраста пребывания на государственной службе (60 лет), распоряжением президента был продлен контракт на год. А в 2016-м контракт решили продлить еще на один год.
При этом источник уточнил, что сам Нилов рапорт об отставке не подавал, передает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил от должности 62-летнего Виктора Нилова, который возглавлял ГИБДД России с 2011 года. Также были отправлены в отставку уполномоченный при ЕСПЧ Георгий Матюшкин и еще несколько высокопоставленных силовиков и чиновников.
По данным СМИ, новым руководителем Госавтоинспекции может стать глава управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников.
В 2015 году с Ниловым, который достиг предельного возраста пребывания на государственной службе (60 лет), распоряжением президента был продлен контракт на год. А в 2016-м контракт решили продлить еще на один год.
При этом источник уточнил, что сам Нилов рапорт об отставке не подавал, передает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил от должности 62-летнего Виктора Нилова, который возглавлял ГИБДД России с 2011 года. Также были отправлены в отставку уполномоченный при ЕСПЧ Георгий Матюшкин и еще несколько высокопоставленных силовиков и чиновников.
По данным СМИ, новым руководителем Госавтоинспекции может стать глава управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников.
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