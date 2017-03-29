Минобрнауки займется патриотическим воспитанием молодежи в соцсетях

Российское министерство образования и науки заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных
интернет-площадках.
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Как сообщают «Известия», за счет этого до конца года ведомство хочет увеличить свою интернет-аудиторию на 25%. Начальная цена контракта — 8 миллионов рублей.
Подрядчик должен будет разработать стратегию присутствия министерства во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal и Telegram. Исполнитель будет определен 21 апреля. Сейчас общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки — более 300 тысяч.
Информационной поддержкой работа не ограничится: как сообщили в ведомстве, запланированы «спецпроект с использованием хэштегов» (он будет приурочен ко Дню учителя), акции и конкурсы для целевой аудитории, блог-туры и другие мероприятия.
Подрядчик должен будет разработать стратегию присутствия министерства во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal и Telegram. Исполнитель будет определен 21 апреля. Сейчас общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки — более 300 тысяч.
Информационной поддержкой работа не ограничится: как сообщили в ведомстве, запланированы «спецпроект с использованием хэштегов» (он будет приурочен ко Дню учителя), акции и конкурсы для целевой аудитории, блог-туры и другие мероприятия.
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