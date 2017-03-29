#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
ТВ-Эфир
Говорим и показываем
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 18:14

    Минобрнауки займется патриотическим воспитанием молодежи в соцсетях

    1 комментарий

    Минобрнауки займется патриотическим воспитанием молодежи в соцсетях

    Минобрнауки займется патриотическим воспитанием молодежи в соцсетях

    Российское министерство образования и науки заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках.

    Как сообщают «Известия», за счет этого до конца года ведомство хочет увеличить свою интернет-аудиторию на 25%. Начальная цена контракта — 8 миллионов рублей.
    Подрядчик должен будет разработать стратегию присутствия министерства во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal и Telegram. Исполнитель будет определен 21 апреля. Сейчас общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки — более 300 тысяч.

    Информационной поддержкой работа не ограничится: как сообщили в ведомстве, запланированы «спецпроект с использованием хэштегов» (он будет приурочен ко Дню учителя), акции и конкурсы для целевой аудитории, блог-туры и другие мероприятия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru