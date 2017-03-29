Сотрудники Исаакия просят президента приостановить передачу собора РПЦ

Открытое письмо к Владимиру Путину подписали все 322 сотрудника Исаакиевского собора.
Передача Исаакиевского собора РПЦ может быть приостановлена до соответствующего разрешения президента. Сегодня об этом Владимира Путина просит профсоюз работников петербургского музея. Сотрудники Исаакия опубликовали открытое письмо главе государства.
В своем обращении коллектив высказывает озабоченность сложившейся ситуацией. Прежде всего, сотрудники переживают за дальнейшую сохранность произведений искусства, за которыми нужен ежедневный уход из-за климатических особенностей города.
Кроме того, музейные работники напоминают, что уже на протяжении 20 лет их деятельность не мешает проведению в Исаакиевском соборе регулярных утренних и вечерних церковных служб. В минувшем году их было не менее 600. При этом ключевым аргументом сотрудники Исаакия считают то, что городская администрация не согласовала передачу с президентом страны.
Из открытого письма президенту РФ от коллектива ГМП «Исаакиевский собор»: «Обращаемся к Вам не только как к гаранту закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри! В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором, связанной с неоднозначностью трактований закона №327-ФЗ от 2010 г., просим Вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Илья Демидов, заместитель начальника экскурсионного отдела ГМП „Исаакиевский собор“»: «Поскольку здание Исаакиевского собора находится в оперативном управлении музея, мы подчиняемся ФЗ №54 „О музейном фонде“. Согласно этому закону, передача музея невозможна».
В письме также отмечается, что до сих пор нет механизма взаимодействия собственника и пользователя в случае передачи музея церкви. То есть не понятно, за чей счет в итоге будет содержаться собор. Ведь, по мнению научных сотрудников, РПЦ существует исключительно на пожертвования и не имеет достаточных средств. Обращение к президенту коллектив Исаакиевского собора принял единогласно — все 322 человека.
Напомним: накануне избирательная комиссия Петербурга с третьей попытки зарегистрировала документы инициативной группы по референдуму о судьбе Исаакиевского собора. Теперь окончательное решение о плебисците должно принять Законодательное собрание.
В своем обращении коллектив высказывает озабоченность сложившейся ситуацией. Прежде всего, сотрудники переживают за дальнейшую сохранность произведений искусства, за которыми нужен ежедневный уход из-за климатических особенностей города.
Кроме того, музейные работники напоминают, что уже на протяжении 20 лет их деятельность не мешает проведению в Исаакиевском соборе регулярных утренних и вечерних церковных служб. В минувшем году их было не менее 600. При этом ключевым аргументом сотрудники Исаакия считают то, что городская администрация не согласовала передачу с президентом страны.
Из открытого письма президенту РФ от коллектива ГМП «Исаакиевский собор»: «Обращаемся к Вам не только как к гаранту закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри! В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором, связанной с неоднозначностью трактований закона №327-ФЗ от 2010 г., просим Вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Илья Демидов, заместитель начальника экскурсионного отдела ГМП „Исаакиевский собор“»: «Поскольку здание Исаакиевского собора находится в оперативном управлении музея, мы подчиняемся ФЗ №54 „О музейном фонде“. Согласно этому закону, передача музея невозможна».
В письме также отмечается, что до сих пор нет механизма взаимодействия собственника и пользователя в случае передачи музея церкви. То есть не понятно, за чей счет в итоге будет содержаться собор. Ведь, по мнению научных сотрудников, РПЦ существует исключительно на пожертвования и не имеет достаточных средств. Обращение к президенту коллектив Исаакиевского собора принял единогласно — все 322 человека.
Напомним: накануне избирательная комиссия Петербурга с третьей попытки зарегистрировала документы инициативной группы по референдуму о судьбе Исаакиевского собора. Теперь окончательное решение о плебисците должно принять Законодательное собрание.
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