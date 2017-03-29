Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео

25-метровую стелу повалил сильный ветер в Волгодонске Ростовской области. К счастью, никто не пострадал pic.twitter.com/iqsm1ex7sf — НТВ (@ntvru) 28 марта 2017 г.

ЧП произошли сразу в нескольких районах. Так, в Волгодонске упал 25-метровый памятник советским строителям — стела упала и развалилась на части.Подобное происшествие случилось в станице Романовской Волгодонского района. Там с постамента упал самолет-памятник Як-18П, сообщает местные СМИ.Кроме того, в Ростове-на-Дону ветер опрокинул несколько автобусных остановок. Также стихия валила деревья и повреждала крыши. Без электроэнергии в Ростовской области остались почти 40 тысяч человек.По данным синоптиков, порывы ветра достигали 20–26 метров в секунду.