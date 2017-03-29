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  • 29.03, 18:14
    Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео. Ростовская область, памятники, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео

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    Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео

    Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео

    Ураган повалил памятники в Ростовской области: видео
    • Фото: donnews.ru

      • В Ростовской области ликвидируют последствия урагана.

      ЧП произошли сразу в нескольких районах. Так, в Волгодонске упал 25-метровый памятник советским строителям — стела упала и развалилась на части.



      Подобное происшествие случилось в станице Романовской Волгодонского района. Там с постамента упал самолет-памятник Як-18П, сообщает местные СМИ.

      Кроме того, в Ростове-на-Дону ветер опрокинул несколько автобусных остановок. Также стихия валила деревья и повреждала крыши. Без электроэнергии в Ростовской области остались почти 40 тысяч человек.

      По данным синоптиков, порывы ветра достигали 20–26 метров в секунду.

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