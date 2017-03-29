Немецкая овчарка спасла питбуля из снежного плена: видео

Кадры, иллюстрирующие настоящую собачью дружбу, пришли из штата Нью-Йорк .

99 собаки

США

На записи видно, как хозяин вышел на прогулку с двумя собаками. В какой-то момент пути его питомцев разошлись, в результате питбуль по кличке Костяшка оказался в снежном плену. Перед псом непреодолимым препятствием вырос огромный сугроб.



Собака растерялась и не знала, что ей делать. Тогда на помощь Костяшке бросился его друг, немецкая овчарка, имя которой, к сожалению, не уточняется. Животное буквально грудью проложило дорогу в снегу, после чего воссоединившаяся троица отправилась дальше на прогулку.