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  • 29.03, 16:42

    В Магадане от стаи бродячих собак пострадал еще один ребенок

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    В Магадане от стаи бродячих собак пострадал еще один ребенок

    В Магадане от стаи бродячих собак пострадал еще один ребенок

    Стая собак второй раз за эту неделю напала на ребенка в Магадане. На этот раз пострадал 12-летний мальчик.

    По словам представителя мэрии Магадана, собаки напали на мальчика в том же месте, где накануне искусали девочку. Спастись ребенку помогла проходящая мимо женщина. Она буквально отбила его от разъяренных животных. С многочисленными укусами подростка госпитализировали. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

    При этом мэр Магадана Юрий Гришан в своем микроблоге в Twitter написал, что городские службы до сих пор не могут отследить эту стаю собак.




    В свою очередь в УМВД региона заявили, что начали проверку по факту очередного нападения на ребенка бродячих собак, передает РИА Новости.

    Накакнуне в одном из районов Магадана стая собак напала на 12-летнюю девочку. Ребенка отбили случайные прохожие, они же вызвали медиков. По данным местных СМИ, на теле девочки насчитали около 50 укушенных и рваных ран. Кроме того, у нее диагностированы переломы руки и ноги. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных. Чиновников подозревают в халатности.



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