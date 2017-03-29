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  • 29.03, 18:13
    «Газпром нефть» совместно с ONGC займутся разведкой на арктическом шельфе. Арктика, Архангельская область, Крайний Север. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Газпром нефть» совместно с ONGC займутся разведкой на арктическом шельфе

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    «Газпром нефть» совместно с ONGC займутся разведкой на арктическом шельфе

    «Газпром нефть» совместно с ONGC займутся разведкой на арктическом шельфе

      На открывшемся в Архангельске международном форуме «Арктика — территория диалога» компания «Газпром нефть» и индийская ONGC договорились о сотрудничестве в области разведке на арктическом шельфе.

      Об обсуждении планов глава Минэнерго РФ сообщил в кулуарах форума.

      Александр Новак, министр энергетики России: «„Газпром нефть“ и ONGC вышли на подписание документа, который касается стратегического развития. Будет изучаться возможность проведения совместных геологоразведочных работ».

      По словам Новака, соглашение компаний касается Долгинского месторождения. Арктический форум проводится с 2010 года. В этом году особое внимание его участники уделяют экологии. На церемонии открытия был обозначен главный приоритет России — сохранение Арктики как территории мира и сотрудничества. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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