Героев реалити-шоу забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира

В Шотландии развернулась история, больше похожая на сюжет какого-нибудь сериала про потерянных на необитаемом острове людей. Стало известно, что продюсеры британского реалити-шоу забыли сказать участникам, что проект закончился.

439 Великобритания

телевидение

Шотландия

Создатели амбициозного телеэксперимента под названием «Рай» отправили два десятка человек в шотландскую глушь, где на огороженной территории без всякой связи с внешним миром они должны были строить собственное идеальное общество. Мобильники и Интернет для участников запрещены, полный информационный вакуум. На британском Channel 4 успели выйти четыре серии, а потом рейтинги рухнули, шоу показывать перестали, но участники так и продолжили строить свой дивный новый мир.



Правда вскрылась в самом конце, когда все уже выбрались из изоляции и столкнулись с реальностью: по телевизору их не показывают, Британия перестала быть частью Евросоюза, Трамп стал президентом США, Лестер — чемпион английской Премьер-лиги. Официальная версия продюсеров проекта звучит так: история не закончилась, когда-нибудь снятый материал все-таки попадет в эфир. Правда, никто не уточняет, когда это случится.