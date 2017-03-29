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  • 29.03, 18:14
    Героев реалити-шоу забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира. Великобритания, телевидение, Шотландия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Героев реалити-шоу забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира

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    Героев <nobr>реалити-шоу</nobr> забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира

    Героев реалити-шоу забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира

    Героев <nobr>реалити-шоу</nobr> забыли в глуши, не сообщив о завершении эфира

      В Шотландии развернулась история, больше похожая на сюжет какого-нибудь сериала про потерянных на необитаемом острове людей. Стало известно, что продюсеры британского реалити-шоу забыли сказать участникам, что проект закончился.

      Создатели амбициозного телеэксперимента под названием «Рай» отправили два десятка человек в шотландскую глушь, где на огороженной территории без всякой связи с внешним миром они должны были строить собственное идеальное общество. Мобильники и Интернет для участников запрещены, полный информационный вакуум. На британском Channel 4 успели выйти четыре серии, а потом рейтинги рухнули, шоу показывать перестали, но участники так и продолжили строить свой дивный новый мир.

      Правда вскрылась в самом конце, когда все уже выбрались из изоляции и столкнулись с реальностью: по телевизору их не показывают, Британия перестала быть частью Евросоюза, Трамп стал президентом США, Лестер — чемпион английской Премьер-лиги. Официальная версия продюсеров проекта звучит так: история не закончилась, когда-нибудь снятый материал все-таки попадет в эфир. Правда, никто не уточняет, когда это случится.

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