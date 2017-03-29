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  • 29.03, 18:14
    Небоскреб наоборот: американцы решили подвесить высотку к астероиду. США, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Небоскреб наоборот: американцы решили подвесить высотку к астероиду

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    Небоскреб наоборот: американцы решили подвесить высотку к астероиду

    Небоскреб наоборот: американцы решили подвесить высотку к астероиду

    Небоскреб наоборот: американцы решили подвесить высотку к астероиду

      Американские архитекторы решили построить небоскреб наоборот.

      Речь идет о здании, которое будет не устремляться в небо, а свисать с него. Выглядит это еще безумнее, чем звучит. Конструкцию, которую можно назвать землескребом, хотят подвесить на тросах к астероиду, который предполагается поймать и вывести на орбиту.

      Астероид будет удален от Земли на 50 тысяч километров. Для сравнения: высота орбиты МКС — 400 километров, а высота самого здания составит около 30 километров. По замыслу архитекторов, вся эта постройка будет за сутки проходить от Северного полушария к Южному, обеспечивая жильцам потрясающие виды.

      Энергию предполагается получать при помощи солнечных батарей, воду — из конденсации облаков. Правда, есть совсем небольшие неудобства: на верхних этажах температура за окном будет минус 40 градусов, к тому же почти нет воздуха, а выйти из здания можно только с парашютом.

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